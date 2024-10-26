https://ria.ru/20241026/askfm-1980292360.html
Сервис для анонимных вопросов Ask.fm прекратит работу 1 декабря
Сервис для анонимных вопросов Ask.fm прекратит работу 1 декабря - РИА Новости, 26.10.2024
Сервис для анонимных вопросов Ask.fm прекратит работу 1 декабря
Латвийский сервис для ответов на анонимные вопросы Ask.fm, созданный в 2010 году, прекратит свою работу 1 декабря из-за сокращения аудитории, сообщила компания. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:23
2024-10-26T20:23
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Латвийский сервис для ответов на анонимные вопросы Ask.fm, созданный в 2010 году, прекратит свою работу 1 декабря из-за сокращения аудитории, сообщила компания. "Платформа вопросов и ответов для анонимных разговоров прекращает свою работу, а ее сервисы будут недоступны с 1 декабря 2024 года. Это непростое решение было принято в связи со значительным сокращением числа наших пользователей", - говорится в сообщении. Там добавили, что платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей соцсетей, с 24 октября 2024 года новые регистрации будут недоступны. По заявлению компании, все персональные данные будут удалены при первой же возможности. Однако в некоторых случаях полное удаление ограниченных типов данных может занять до 90 дней. Сервис также начнет поэтапно отменять поддержку некоторых функций. В свою очередь, если пользователь хочет сохранить какие-либо данные или контент из своих аккаунтов, команда просит сделать это до 1 декабря.
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в мире, латвия
Сервис для анонимных вопросов Ask.fm прекратит работу 1 декабря
Латвийский сервис Ask.fm прекратит работу 1 декабря из-за сокращения аудитории
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Латвийский сервис для ответов на анонимные вопросы Ask.fm
, созданный в 2010 году, прекратит свою работу 1 декабря из-за сокращения аудитории, сообщила компания.
"Платформа вопросов и ответов для анонимных разговоров прекращает свою работу, а ее сервисы будут недоступны с 1 декабря 2024 года. Это непростое решение было принято в связи со значительным сокращением числа наших пользователей", - говорится в сообщении.
Там добавили, что платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей соцсетей, с 24 октября 2024 года новые регистрации будут недоступны.
По заявлению компании, все персональные данные будут удалены при первой же возможности. Однако в некоторых случаях полное удаление ограниченных типов данных может занять до 90 дней.
Сервис также начнет поэтапно отменять поддержку некоторых функций. В свою очередь, если пользователь хочет сохранить какие-либо данные или контент из своих аккаунтов, команда просит сделать это до 1 декабря.