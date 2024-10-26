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Российские военные поразили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области
Российские военные поразили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Российские военные поразили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север" поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:33
2024-10-26T14:33
2024-10-26T14:35
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" поразили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных и уточнения координат было принято решение об огневом воздействии на САУ противника", - говорится в сообщении. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", добавили в ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области
ВС России поразили "Ланцетом" артиллерийскую установку ВСУ в Курской области