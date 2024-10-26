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Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 26.10.2024
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18:16 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/analitik-1980278823.html
Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани
Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 26.10.2024
Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани
Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:16
2024-10-26T18:16
индонезия
казань
россия
владимир путин
си цзиньпин
прабово субианто
брикс
санкт-петербургский государственный университет
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ДЖАКАРТА, 26 окт - РИА Новости. Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как альтернативе западным системам, в том числе и гегемонии доллара, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. От Индонезии в саммите БРИКС принял участие вновь назначенный министр иностранных дел Сугионо в качестве специального посланника президента страны Прабово Субианто. Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. "Я думаю, что президент Прабово посредством направления в Казань нового главы МИД продемонстрировал некоторым выдающимся лидерам БРИКС, особенно Путину и Си, "доверие" к тому, что БРИКС сможет сбалансировать мировую экономику, поскольку он предоставляет альтернативу финансовым системам, в которых доминирует Запад", - заявила Конни. По ее словам, БРИКС мог бы обеспечить значительно большую независимость от доллара США, поскольку организация "объединяет крупные, разнообразные экономики, ресурсы и население, что, несомненно, предлагает новый противовес в глобальной торговле, финансах, валюте и экономической политике". Профессор добавила, что задается вопросом, будет ли индонезийский президент стремиться "сделать БРИКС новым альянсом безопасности, если Индонезия присоединится к нему вскоре после встречи в Казани". "Потому что, по моему мнению, если БРИКС станет альянсом безопасности, он потенциально сможет уравновесить западные альянсы, такие как НАТО, предоставив Индонезии больше влияния в вопросах региональной безопасности и сократив слишком большую военную мощь Запада в регионах Юго-Восточной Азии", - пояснила собеседница агентства. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
https://ria.ru/20241024/priem-1979763086.html
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индонезия, казань, россия, владимир путин, си цзиньпин, прабово субианто, брикс, санкт-петербургский государственный университет, нато, саммит брикс в казани в 2024 году
Индонезия, Казань, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Прабово Субианто, БРИКС, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани

Аналитик: Индонезия доверяет БРИКС как альтернативе западным системам

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ДЖАКАРТА, 26 окт - РИА Новости. Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как альтернативе западным системам, в том числе и гегемонии доллара, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
От Индонезии в саммите БРИКС принял участие вновь назначенный министр иностранных дел Сугионо в качестве специального посланника президента страны Прабово Субианто. Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации.
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"Я думаю, что президент Прабово посредством направления в Казань нового главы МИД продемонстрировал некоторым выдающимся лидерам БРИКС, особенно Путину и Си, "доверие" к тому, что БРИКС сможет сбалансировать мировую экономику, поскольку он предоставляет альтернативу финансовым системам, в которых доминирует Запад", - заявила Конни.
По ее словам, БРИКС мог бы обеспечить значительно большую независимость от доллара США, поскольку организация "объединяет крупные, разнообразные экономики, ресурсы и население, что, несомненно, предлагает новый противовес в глобальной торговле, финансах, валюте и экономической политике".
Профессор добавила, что задается вопросом, будет ли индонезийский президент стремиться "сделать БРИКС новым альянсом безопасности, если Индонезия присоединится к нему вскоре после встречи в Казани".
"Потому что, по моему мнению, если БРИКС станет альянсом безопасности, он потенциально сможет уравновесить западные альянсы, такие как НАТО, предоставив Индонезии больше влияния в вопросах региональной безопасности и сократив слишком большую военную мощь Запада в регионах Юго-Восточной Азии", - пояснила собеседница агентства.
На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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ИндонезияКазаньРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинПрабово СубиантоБРИКССанкт-Петербургский государственный университетНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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