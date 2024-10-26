https://ria.ru/20241026/aerodromy-1980242154.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 26.10.2024
ВС России поразили украинские военные аэродромы
Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:40
2024-10-26T12:40
2024-10-26T12:40
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы и места хранения ударных БПЛА
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США
и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.