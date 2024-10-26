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ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 26.10.2024
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ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 26.10.2024
ВС России поразили украинские военные аэродромы
Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:40
2024-10-26T12:40
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы и места хранения ударных БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении.
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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