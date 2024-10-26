https://ria.ru/20241026/aerodromy-1980242154.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 26.10.2024

ВС России поразили украинские военные аэродромы

Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:40

2024-10-26T12:40

2024-10-26T12:40

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сказано в сообщении. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность