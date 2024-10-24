https://ria.ru/20241024/zhurnalisty-1979865444.html

ЦАХАЛ рассекретила документы о связи журналистов Al-Jazeera с ХАМАС

ЦАХАЛ рассекретила документы о связи журналистов Al-Jazeera с ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2024

ЦАХАЛ рассекретила документы о связи журналистов Al-Jazeera с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала документы, которые подтверждали связь нескольких журналистов телеканала Al-Jazeera c палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:46

2024-10-24T17:46

2024-10-24T17:46

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала документы, которые подтверждали связь нескольких журналистов телеканала Al-Jazeera c палестинским движением ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба армии. В среду ЦАХАЛ опубликовал список имен и персональные данные шести журналистов телеканала Al-Jazeera, которые оказались членами ХАМАС и палестинского движения "Исламский джихад". Кроме того, ЦАХАЛ публикует документы на арабском языке, содержащие, в частности, указания для сотрудников телеканала. "ЦАХАЛ обнародовал дополнительные документы, свидетельствующие о тесном сотрудничестве между ХАМАС и телеканалом - от запрета каналу критиковать организацию, до сокрытия случаев неудачных запусков ракет и даже создания безопасной линии связи между ХАМАС и Al-Jazeera", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, документы подтверждают, как ХАМАС направлял журналистов телеканала рассказывать о событиях в секторе Газа в интересах палестинского движения, скрывая факты преступлений ХАМАС против мирных жителей анклава. В частности, в документах 2022 года ХАМАС дало указания журналистам скрывать факты о неудачных ракетных атаках "Исламского джихада", а также избегать критики в адрес движения. По документам от 2023 года, которые предоставили в ЦАХАЛ, ХАМАС создал защищенную телефонную линию с телеканалом Al-Jazeera для общения со СМИ в чрезвычайных ситуациях. В сентябре Израиль аннулировал аккредитацию журналистов Al-Jazeera из-за рисков в сфере безопасности. В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был.

https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241024/hamas-1979713480.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979783668.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году