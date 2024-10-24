https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html

ВС России освободили семь жителей курского приграничья

ВС России освободили семь жителей курского приграничья - РИА Новости, 24.10.2024

ВС России освободили семь жителей курского приграничья

Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:10

2024-10-24T20:10

2024-10-24T20:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

курская область

суджанский район

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. "Сегодня силами российских военнослужащих освобождены семь жителей приграничья. Из Кореневского района эвакуирована женщина, из Суджанского района трое мужчин, две женщины и один ребенок", - цитирует региональный оперштаб в своем Telegram-канале правительство Курской области. Как уточняет оперштаб, сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

курская область

суджанский район

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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, суджанский район, россия