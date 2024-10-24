https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html
ВС России освободили семь жителей курского приграничья
ВС России освободили семь жителей курского приграничья - РИА Новости, 24.10.2024
ВС России освободили семь жителей курского приграничья
Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:10
2024-10-24T20:10
2024-10-24T20:10
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вооруженные силы украины
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. "Сегодня силами российских военнослужащих освобождены семь жителей приграничья. Из Кореневского района эвакуирована женщина, из Суджанского района трое мужчин, две женщины и один ребенок", - цитирует региональный оперштаб в своем Telegram-канале правительство Курской области. Как уточняет оперштаб, сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, суджанский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Суджанский район, Россия
ВС России освободили семь жителей курского приграничья
Оперштаб: ВС России освободили семь жителей курского приграничья