Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили семь жителей курского приграничья - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html
ВС России освободили семь жителей курского приграничья
ВС России освободили семь жителей курского приграничья - РИА Новости, 24.10.2024
ВС России освободили семь жителей курского приграничья
Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:10
2024-10-24T20:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
курская область
суджанский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона. "Сегодня силами российских военнослужащих освобождены семь жителей приграничья. Из Кореневского района эвакуирована женщина, из Суджанского района трое мужчин, две женщины и один ребенок", - цитирует региональный оперштаб в своем Telegram-канале правительство Курской области. Как уточняет оперштаб, сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
курская область
суджанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, суджанский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Суджанский район, Россия
ВС России освободили семь жителей курского приграничья

Оперштаб: ВС России освободили семь жителей курского приграничья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Силами российских военнослужащих в четверг освобождены семь жителей приграничья Курской области, сообщил оперштаб региона.
"Сегодня силами российских военнослужащих освобождены семь жителей приграничья. Из Кореневского района эвакуирована женщина, из Суджанского района трое мужчин, две женщины и один ребенок", - цитирует региональный оперштаб в своем Telegram-канале правительство Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточняет оперштаб, сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 26 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьСуджанский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала