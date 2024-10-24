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В модернизацию подмосковного завода стекловолокна вложат 1,7 млрд рублей

В модернизацию подмосковного завода стекловолокна вложат 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 24.10.2024

В модернизацию подмосковного завода стекловолокна вложат 1,7 млрд рублей

В модернизацию предприятия по выпуску стекловолокна в подмосковном Серпухове вложат 1,7 миллиарда рублей до 2026 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:42

2024-10-24T18:42

2024-10-24T18:42

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В модернизацию предприятия по выпуску стекловолокна в подмосковном Серпухове вложат 1,7 миллиарда рублей до 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Завод "Технониколь СВ" завершил проектирование основного оборудования и на данный момент заключает контракт на его изготовление. "Замена оборудования на серпуховском заводе стекловолокна проходит в рамках проекта модернизации, которая направлена на повышение экологической безопасности производства. В проектирование и производство технологических установок компания инвестирует 1,75 миллиарда рублей. Основную часть агрегатов предприятию поставят российские производители. Завершить модернизацию планируется во втором квартале 2026 года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на данный момент предприятие в Серпухове выпускает около 300 видов утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна, ежегодно – почти 2 миллиона кубических метров готовой продукции. Товары предприятия поставляются на стройки Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов России, а также экспортируются в страны Центральной Азии и Закавказья.

https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979878807.html

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серпухов, московская область (подмосковье), уральский