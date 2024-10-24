https://ria.ru/20241024/zakonoproekt-1979832351.html

В ГД внесли проект о досрочной пенсии военных в районах Крайнего Севера

В ГД внесли проект о досрочной пенсии военных в районах Крайнего Севера - РИА Новости, 24.10.2024

В ГД внесли проект о досрочной пенсии военных в районах Крайнего Севера

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в ГД законопроект, которым предлагается засчитывать период военной службы в районах... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:44

2024-10-24T15:44

2024-10-24T15:45

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в ГД законопроект, которым предлагается засчитывать период военной службы в районах Крайнего Севера в стаж, который дает право на досрочную страховую пенсию по старости, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается засчитывать период военной службы, иной приравненной к ней службы, в районах Крайнего Севера в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В сопроводительных документах уточняется, что, согласно действующему законодательству, гражданам, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с особыми льготами, в частности, за каждый год работы в этих регионах возраст выхода на пенсию уменьшается на 4 месяца, однако она не распространяется на военнослужащих.

https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html

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