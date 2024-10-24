https://ria.ru/20241024/zakharova-1979825563.html
"Пора и честь знать". Захарова обратилась к польским дипломатам
"Пора и честь знать". Захарова обратилась к польским дипломатам - РИА Новости, 24.10.2024
"Пора и честь знать". Захарова обратилась к польским дипломатам
Польским дипломатам следует приготовиться к отъезду из России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова после сообщений о высылке... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:21
2024-10-24T15:21
2024-10-24T15:48
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Польским дипломатам следует приготовиться к отъезду из России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова после сообщений о высылке сотрудников российского консульства из республики."Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", — сказала она.Ранее в четверг пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны покинуть страну.Это решение было принято после того, как во вторник глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский отозвал согласие на работу этого представительства. Его могут закрыть в начале ноября.Тогда же дипломат пояснил, что причиной стало задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства МИД России пообещал дать на это болезненный ответ.
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польша, россия, познань, в мире, мария захарова, радослав сикорский, вроцлав, мид польши
Польша, Россия, Познань, В мире, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Вроцлав, МИД Польши
"Пора и честь знать". Захарова обратилась к польским дипломатам
Захарова посоветовала польским дипломатам готовиться к отъезду из России