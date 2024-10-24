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В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 24.10.2024
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20:16 24.10.2024 (обновлено: 23:14 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979911699.html
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 24.10.2024
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, занимавшейся частным извозом, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:16
2024-10-24T23:14
россия
челябинская область
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, занимавшейся частным извозом, сообщило региональное управление СК России."Установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства 40-летней женщины, занимающейся частным извозом, 17-летний житель города Коркино задержан", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, потерпевшая везла подозреваемого домой, в этот момент между ними произошел конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. Отмечается, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что на причастность к совершению противоправных действий проверяют еще одного человека.После убийства женщины в Коркинском муниципальном округе начались общественные волнения, о которых уже проинформировали губернатора Алексея Текслера.Сейчас на месте работают сотрудники областного управления МВД и подразделения сил специального назначения Росгвардии. По словам местных властей, ситуация находится под контролем, скопления людей не наблюдаются.Чуть позднее глава округа Наталья Лощинина заявила, что два человека получили легкие травмы, им оказали помощь.Ранее в четверг региональное управление СК сообщило, что накануне вечером в автомобиле, припаркованном рядом с домом № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html
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россия
челябинская область
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россия, челябинская область, коркино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Челябинская область, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста

СК: в Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, занимавшейся частным извозом, сообщило региональное управление СК России.
"Установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства 40-летней женщины, занимающейся частным извозом, 17-летний житель города Коркино задержан", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, потерпевшая везла подозреваемого домой, в этот момент между ними произошел конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
Отмечается, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что на причастность к совершению противоправных действий проверяют еще одного человека.
После убийства женщины в Коркинском муниципальном округе начались общественные волнения, о которых уже проинформировали губернатора Алексея Текслера.
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Сейчас на месте работают сотрудники областного управления МВД и подразделения сил специального назначения Росгвардии. По словам местных властей, ситуация находится под контролем, скопления людей не наблюдаются.
Чуть позднее глава округа Наталья Лощинина заявила, что два человека получили легкие травмы, им оказали помощь.
Ранее в четверг региональное управление СК сообщило, что накануне вечером в автомобиле, припаркованном рядом с домом № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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