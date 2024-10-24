https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979867392.html

В Белгородской области задержали мужчину с арсеналом оружия и взрывчатки

В Белгородской области задержали мужчину с арсеналом оружия и взрывчатки - РИА Новости, 24.10.2024

В Белгородской области задержали мужчину с арсеналом оружия и взрывчатки

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицией пресекли деятельность гражданина, незаконно хранившего оружие и взрывчатку, в его доме... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:56

2024-10-24T17:56

2024-10-24T18:08

белгородская область

яковлевский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицией пресекли деятельность гражданина, незаконно хранившего оружие и взрывчатку, в его доме обнаружены автомат, граната, запал и более 1,2 тысячи патронов, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УФСБ России по Ленинградскому военному округу и региональной полицией пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца УССР, причастного к незаконному приобретению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий в доме жителя Яковлевского района были обнаружены автомат АК-74, граната Ф-1, запал УЗРГМ-2 и около 1,2 тысячи патронов калибра 5,45х39 миллиметров. "Проведенное исследование подтвердило, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для использования", - уточнили в пресс-службе УФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. "Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

белгородская область

яковлевский район

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белгородская область, яковлевский район, безопасность