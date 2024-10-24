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В Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов - РИА Новости, 24.10.2024
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11:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/yaroslavl-1979747019.html
В Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов
В Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов - РИА Новости, 24.10.2024
В Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов
Двух узорчатых полозов передали из Москвы в Ярославский зоопарк, ранее змеи попали к специалистам благодаря москвичам, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:07
2024-10-24T11:07
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Двух узорчатых полозов передали из Москвы в Ярославский зоопарк, ранее змеи попали к специалистам благодаря москвичам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Передали двух узорчатых полозов в Ярославский зоопарк. Они попали в департамент природопользования благодаря москвичам, которые сообщали о найденных в городе рептилиях. Узорчатые и маисовые полозы - наиболее популярные неядовитые змеи для содержания в домашних условиях. Узнать их можно по рисунку на чешуе в виде продольных полос или пятен", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что если змея сбежит от хозяина сейчас, в сезон холодов, это может быть опасно для ее здоровья. Рептилии очень теплолюбивы, и перепады температур для них нежелательны. Поэтому владельцам рекомендуется тщательно проверять, плотно ли закрыт террариум, и не выпускать змей на самовыгул без особой необходимости.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов

Из Москвы в Ярославский зоопарк передали двух узорчатых полозов

© iStock.com / Lei ZhuУзорчатый полоз
Узорчатый полоз - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Lei Zhu
Узорчатый полоз. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Двух узорчатых полозов передали из Москвы в Ярославский зоопарк, ранее змеи попали к специалистам благодаря москвичам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Передали двух узорчатых полозов в Ярославский зоопарк. Они попали в департамент природопользования благодаря москвичам, которые сообщали о найденных в городе рептилиях. Узорчатые и маисовые полозы - наиболее популярные неядовитые змеи для содержания в домашних условиях. Узнать их можно по рисунку на чешуе в виде продольных полос или пятен", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что если змея сбежит от хозяина сейчас, в сезон холодов, это может быть опасно для ее здоровья. Рептилии очень теплолюбивы, и перепады температур для них нежелательны. Поэтому владельцам рекомендуется тщательно проверять, плотно ли закрыт террариум, и не выпускать змей на самовыгул без особой необходимости.
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