https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979715274.html

Экс-глава управления транспорта Кемерово получил срок за взятку

Экс-глава управления транспорта Кемерово получил срок за взятку - РИА Новости, 24.10.2024

Экс-глава управления транспорта Кемерово получил срок за взятку

Бывший начальник управления транспорта администрации Кемерово получил более 8 лет колонии строгого режима за взятку от поставщика автобусов, сообщает... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:10

2024-10-24T07:10

2024-10-24T09:11

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КЕМЕРОВО, 24 окт – РИА Новости. Бывший начальник управления транспорта администрации Кемерово получил более 8 лет колонии строгого режима за взятку от поставщика автобусов, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.УФСБ по Кемеровской области ранее сообщало, что бывший начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово получил взятку в 1,5 миллиона рублей за покровительство коммерческой фирме в поставке автобусов.Как сообщили в прокуратуре, Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор 43-летнему бывшему начальнику управления транспорта и связи администрации города Кемерово по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Ведомство не называло фигуранта, но со ссылкой информированный источник сообщалось, что речь идет об Алексее Ермолаеве.Как в свою очередь уточняет пресс-служба СУСК по региону, также фигурант лично гарантировал директору фирмы приобретение автобусов именно у его организации."В суде установлено, что в январе 2022 года чиновник согласился на предложение 53-летнего жителя Республики Татарстан, который выступал посредником, получать по 100 тысяч рублей за каждый купленный для города автобус от определенной фирмы. В итоге с октября 2022 года по апрель 2023 года было приобретено 15 автобусов, за которые обвиняемый получил 1,5 миллиона рублей", – сообщает прокуратура.Как сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области, 17 мая 2023 года, "действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, директор организации передал жителю Республики Татарстан денежные средства в указанном размере, половина из которых в этот же день была передана им фигуранту".Отмечается, что вину осужденный не признал."Суд назначил виновному 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 4,5 миллиона рублей, а также лишил его права занимать определенные должности на 5 лет", – сообщили в прокуратуре.Также сохранен арест на деньги осужденного на общую сумму 1,9 миллиона рублей и на объекты недвижимости и автомобили общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей.Отмечается, что ранее по инициативе прокурора Кемерово чиновник был уволен с занимаемой должности.

https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979702811.html

https://ria.ru/20240613/vzyatki-1952472284.html

https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия