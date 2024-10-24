https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979702811.html

Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны

Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны - РИА Новости, 24.10.2024

Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны

Большинство россиян уверены, что во взяточничестве виноваты обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе - так полагают 78% участников опроса... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:15

2024-10-24T03:15

2024-10-24T03:15

общество

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что во взяточничестве виноваты обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе - так полагают 78% участников опроса SuperJob для РИА Новости. "Большинство россиян (78%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 13% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников", - показал опрос. Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (17% против 9%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (9% среди опрошенных до 34 лет, 18% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (86%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще выступают за равное распределение ответственности (85%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще винят только получателей взяток. За последние 12 лет россияне значительно чаще стали говорить, что ответственность за взятки лежит и на получателе, и на взяткодателе (58% в 2012 году и 78% сейчас). Исследование проводилось с 9 по 23 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

https://ria.ru/20240903/bronezhilety-1970118271.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия