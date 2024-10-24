https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979702811.html
Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны
Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны - РИА Новости, 24.10.2024
Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны
Большинство россиян уверены, что во взяточничестве виноваты обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе - так полагают 78% участников опроса... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:15
2024-10-24T03:15
2024-10-24T03:15
общество
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что во взяточничестве виноваты обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе - так полагают 78% участников опроса SuperJob для РИА Новости. "Большинство россиян (78%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 13% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников", - показал опрос. Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (17% против 9%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (9% среди опрошенных до 34 лет, 18% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (86%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще выступают за равное распределение ответственности (85%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще винят только получателей взяток. За последние 12 лет россияне значительно чаще стали говорить, что ответственность за взятки лежит и на получателе, и на взяткодателе (58% в 2012 году и 78% сейчас). Исследование проводилось с 9 по 23 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Большинство россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны
SuperJob: 78 процентов россиян считают, что во взятке виноваты обе стороны
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что во взяточничестве виноваты обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе - так полагают 78% участников опроса SuperJob для РИА Новости.
"Большинство россиян (78%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 13% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников", - показал опрос.
Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (17% против 9%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (9% среди опрошенных до 34 лет, 18% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (86%).
Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще выступают за равное распределение ответственности (85%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще винят только получателей взяток.
За последние 12 лет россияне значительно чаще стали говорить, что ответственность за взятки лежит и на получателе, и на взяткодателе (58% в 2012 году и 78% сейчас).
Исследование проводилось с 9 по 23 октября среди экономически активного населения России
. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.