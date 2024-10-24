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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы раздаются в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, там расположен военный аэродром, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:36
2024-10-24T08:36
2024-10-24T08:36
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, там расположен военный аэродром, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент воздушная тревога звучит в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях. Официальной информации от властей о взрывах не поступало.
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Страна.ua: в районе Староконстантинова в Хмельницкой области прогремели взрывы