https://ria.ru/20241024/vzryvy-1979700633.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:18

2024-10-24T02:18

2024-10-24T02:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве."Взрывы в Киеве", - сообщает издание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/vzryv-1979629859.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979473481.html

киев

россия

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, киевская область