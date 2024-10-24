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В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 24.10.2024
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв раздался в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:56
2024-10-24T09:56
2024-10-24T09:56
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области с 04.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харьковской области прогремел взрыв
"Общественное": в районе Харькова прогремел взрыв