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В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 24.10.2024

В Харьковской области прогремел взрыв

Взрыв раздался в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:56

2024-10-24T09:56

2024-10-24T09:56

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области с 04.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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