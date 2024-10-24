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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 24.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:37
2024-10-24T16:37
2024-10-24T16:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, харьков, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Харьков, Россия, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги