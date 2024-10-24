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Мособлдума ввела новые меры поддержки семей погибших участников СВО - РИА Новости, 24.10.2024
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15:31 24.10.2024
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Мособлдума ввела новые меры поддержки семей погибших участников СВО
Мособлдума ввела новые меры поддержки семей погибших участников СВО - РИА Новости, 24.10.2024
Мособлдума ввела новые меры поддержки семей погибших участников СВО
Закон, предусматривающий введение новой меры поддержки семей погибших участников СВО, приняли в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:31
2024-10-24T15:31
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Закон, предусматривающий введение новой меры поддержки семей погибших участников СВО, приняли в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.По его словам, теперь школьники, отцы которых не вернулись с поля боя, будут получать ежегодное пособие. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей."В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок ее предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году", – пояснил депутат.С самого начала специальной военной операции в регионе разрабатывают меры поддержки для родственников бойцов. Список выплат и льгот постоянно расширяется.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Мособлдума ввела новые меры поддержки семей погибших участников СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевочка любуется хризантемами в Никитском ботаническом саду на 65-й выставке хризантем "Осенний блюз"
Девочка любуется хризантемами в Никитском ботаническом саду на 65-й выставке хризантем Осенний блюз - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Закон, предусматривающий введение новой меры поддержки семей погибших участников СВО, приняли в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, теперь школьники, отцы которых не вернулись с поля боя, будут получать ежегодное пособие. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей.
"В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок ее предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году", – пояснил депутат.
С самого начала специальной военной операции в регионе разрабатывают меры поддержки для родственников бойцов. Список выплат и льгот постоянно расширяется.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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