https://ria.ru/20241024/vykhodnye-1979704721.html
В Госдуме рекомендовали сделать 2 ноября сокращенным рабочим днем
В Госдуме рекомендовали сделать 2 ноября сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 24.10.2024
В Госдуме рекомендовали сделать 2 ноября сокращенным рабочим днем
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября сокращенным рабочим днем, по его мнению, РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:00
2024-10-24T04:00
2024-10-24T04:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября сокращенным рабочим днем, по его мнению, такая возможность пойдет на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом. Россияне будут работать шесть дней на предшествующей Дню народного единства неделе - с 28 октября по 2 ноября. "В качестве рекомендации можно предложить работодателям сделать 2 ноября предпраздничным сокращённым рабочим днём. Я уверен, что многие из них сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос", - сказал Нилов РИА Новости. Парламентарий напомнил, что осень уже в разгаре: плохая погода, серость и сырость, по его мнению, уровень тревожности и напряжения у многих высок. "Дополнительная возможность уйти с работы пораньше и провести время с семьёй будет только на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом", - считает депутат. По его словам, любой день можно сделать дополнительным выходным либо через поправки в Трудовой кодекс, либо через указ президента. "Но тогда возникает вопрос, а зачем переносили выходной со 2 ноября? Это сделали, чтобы сформировать длинные праздничные выходные в апреле-мае. Я против того, чтобы делать 2 ноября в пожарном режиме дополнительным выходным днём, потому что любые дополнительные выходные — это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда", - отметил Нилов.
https://ria.ru/20241023/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241014/rabochaya_nedelya-1977871348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рекомендовали сделать 2 ноября сокращенным рабочим днем
Депутат Нилов рекомендовал сделать субботу, 2 ноября сокращенным рабочим днем
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября сокращенным рабочим днем, по его мнению, такая возможность пойдет на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом.
Россияне будут работать шесть дней на предшествующей Дню народного единства неделе - с 28 октября по 2 ноября.
"В качестве рекомендации можно предложить работодателям сделать 2 ноября предпраздничным сокращённым рабочим днём. Я уверен, что многие из них сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос", - сказал Нилов РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что осень уже в разгаре: плохая погода, серость и сырость, по его мнению, уровень тревожности и напряжения у многих высок.
"Дополнительная возможность уйти с работы пораньше и провести время с семьёй будет только на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом", - считает депутат.
По его словам, любой день можно сделать дополнительным выходным либо через поправки в Трудовой кодекс, либо через указ президента.
"Но тогда возникает вопрос, а зачем переносили выходной со 2 ноября? Это сделали, чтобы сформировать длинные праздничные выходные в апреле-мае. Я против того, чтобы делать 2 ноября в пожарном режиме дополнительным выходным днём, потому что любые дополнительные выходные — это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда", - отметил Нилов.