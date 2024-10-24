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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/vsu-1979866909.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки восемь снарядов "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:54
2024-10-24T17:54
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки восемь снарядов "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 15.30 по 16.10 мск выпустили пять снарядов того же калибра по центру Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241023/zapad-1979673840.html
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
донецк
горловка
россия
донецкая народная республика
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донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки восемь снарядов "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 15.30 по 16.10 мск выпустили пять снарядов того же калибра по центру Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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