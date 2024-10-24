https://ria.ru/20241024/vsu-1979837983.html

В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе

В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе - РИА Новости, 24.10.2024

В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе

Российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:11

2024-10-24T16:11

2024-10-24T17:30

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Вооруженные силы Российской Федерации медленно обходят с севера и юга, беря город в Клещи", — отметил он.По словам офицера, российские военные перерезали практически все дороги, по которым обеспечивалось снабжение украинского гарнизона.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html

https://ria.ru/20241024/zelenskiy-1979817982.html

россия

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донецкая народная республика

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безопасность, россия, днр, украина, донецкая народная республика, киев, служба безопасности украины, денис пушилин