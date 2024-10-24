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В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 24.10.2024 (обновлено: 17:30 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/vsu-1979837983.html
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе - РИА Новости, 24.10.2024
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе
Российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:11
2024-10-24T17:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
украина
донецкая народная республика
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Вооруженные силы Российской Федерации медленно обходят с севера и юга, беря город в Клещи", — отметил он.По словам офицера, российские военные перерезали практически все дороги, по которым обеспечивалось снабжение украинского гарнизона.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html
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безопасность, россия, днр, украина, донецкая народная республика, киев, служба безопасности украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Служба безопасности Украины, Денис Пушилин
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в ключевом городе

Стариков: российские военные берут Селидово в клещи, окружая город

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Вооруженные силы Российской Федерации медленно обходят с севера и юга, беря город в Клещи", — отметил он.
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По словам офицера, российские военные перерезали практически все дороги, по которым обеспечивалось снабжение украинского гарнизона.

Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиевСлужба безопасности УкраиныДенис Пушилин
 
 
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