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Володин назвал договор с КНДР итогом развития отношений между странами - РИА Новости, 24.10.2024
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10:25 24.10.2024 (обновлено: 10:35 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/volodin-1979740089.html
Володин назвал договор с КНДР итогом развития отношений между странами
Володин назвал договор с КНДР итогом развития отношений между странами - РИА Новости, 24.10.2024
Володин назвал договор с КНДР итогом развития отношений между странами
Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - итог развития взаимоотношений, КНДР всегда принимала позицию в поддержку... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:25
2024-10-24T10:35
россия
госдума рф
вячеслав володин
запорожская область
политика
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - итог развития взаимоотношений, КНДР всегда принимала позицию в поддержку России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Это итог развития отношений между нашими странами. Полное взаимопонимание. Более того, в самых непростых ситуациях Корейская народная демократическая республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области. И отношения на парламентском уровне также развиваются в рамках межфракционного сотрудничества", - сказал он на пленарном заседании.Володин отметил, что договор – это итог проделанной работы на уровне глав государств и понимание между народами и двумя странами.Госдума в четверг ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, запорожская область, политика
Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Запорожская область, Политика
Володин назвал договор с КНДР итогом развития отношений между странами

Володин назвал ратификацию договора с КНДР итогом развития взаимоотношений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - итог развития взаимоотношений, КНДР всегда принимала позицию в поддержку России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Это итог развития отношений между нашими странами. Полное взаимопонимание. Более того, в самых непростых ситуациях Корейская народная демократическая республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области. И отношения на парламентском уровне также развиваются в рамках межфракционного сотрудничества", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что договор – это итог проделанной работы на уровне глав государств и понимание между народами и двумя странами.
Госдума в четверг ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинЗапорожская областьПолитика
 
 
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