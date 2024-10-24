https://ria.ru/20241024/voennye-1979813483.html
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, заявил президент Словакии
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, заявил президент Словакии - РИА Новости, 24.10.2024
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, заявил президент Словакии
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, то, что этого вопроса нет на повестке дня подтверждают и высокие представители альянса, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:47
2024-10-24T14:47
2024-10-24T14:47
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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, то, что этого вопроса нет на повестке дня подтверждают и высокие представители альянса, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Пеллегрини в четверг находится с визитом в Берлине, где он уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, его также принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. "Канцлер Шольц после встреч на самом высоком уровне с мировыми лидерами подтвердил, что дискуссии об отправке военных НАТО на Украину на столе нет. Я надеюсь, что в Словакии никто не будет это тему политически открывать и пугать граждан Словакии угрозой того, что словацкие военные будут отправлены на Украину", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров. Он заверил, что НАТО не подключит своих военных к конфликту на Украине. "Это заявлено самыми высокими представителями НАТО. Это не только мой подход, с которым, конечно, Словакия согласна, это гарантия и других высоких представителей НАТО", - добавил Пеллегрини. Ранее Пеллегрини говорил, что Словакия не будет отправлять ни военных, ни инструкторов на Украину.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html
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в мире, словакия, украина, берлин (город), петер пеллегрини, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, нато
В мире, Словакия, Украина, Берлин (город), Петер Пеллегрини, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, НАТО
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, заявил президент Словакии
Президент Словакии Пеллегрини: отправка военных НАТО на Украину не обсуждается
БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, то, что этого вопроса нет на повестке дня подтверждают и высокие представители альянса, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
Пеллегрини в четверг находится с визитом в Берлине
, где он уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем
, его также принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер
.
"Канцлер Шольц после встреч на самом высоком уровне с мировыми лидерами подтвердил, что дискуссии об отправке военных НАТО на Украину на столе нет. Я надеюсь, что в Словакии никто не будет это тему политически открывать и пугать граждан Словакии угрозой того, что словацкие военные будут отправлены на Украину", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров.
Он заверил, что НАТО не подключит своих военных к конфликту на Украине.
"Это заявлено самыми высокими представителями НАТО. Это не только мой подход, с которым, конечно, Словакия согласна, это гарантия и других высоких представителей НАТО", - добавил Пеллегрини.
Ранее Пеллегрини говорил, что Словакия не будет отправлять ни военных, ни инструкторов на Украину.