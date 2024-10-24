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В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета - РИА Новости, 24.10.2024
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17:58 24.10.2024 (обновлено: 18:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/vertolet-1979868192.html
В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета
В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета - РИА Новости, 24.10.2024
В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:58
2024-10-24T18:04
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По версии следствия, днём 22 октября вертолет санитарной авиации произвел аварийную посадку в лесном массиве в 2 километрах к северу от деревни Малая Овсянка в Нижегородской области в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. При этом членам экипажа и пассажирам причинены множественные телесные повреждения, вертолет разрушен, его собственнику причинен крупный ущерб. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате авиаинцидента пострадали двое медиков, пациент и двое пилотов, все они госпитализированы. По данным регионального Минздрава, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще троих - средней степени тяжести.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Нижегородском лесу

© Центральное МСУТ СКР/TelegramВертолёт, совершивший жёсткую посадку в Нижегородской области
Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Центральное МСУТ СКР/Telegram
Вертолёт, совершивший жёсткую посадку в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
По версии следствия, днём 22 октября вертолет санитарной авиации произвел аварийную посадку в лесном массиве в 2 километрах к северу от деревни Малая Овсянка в Нижегородской области в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. При этом членам экипажа и пассажирам причинены множественные телесные повреждения, вертолет разрушен, его собственнику причинен крупный ущерб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате авиаинцидента пострадали двое медиков, пациент и двое пилотов, все они госпитализированы. По данным регионального Минздрава, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще троих - средней степени тяжести.
Кадры с места жесткой посадки вертолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
МЧС показало кадры с места жесткой посадки вертолета в нижегородском лесу
22 октября, 16:36
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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