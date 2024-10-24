https://ria.ru/20241024/vertolet-1979868192.html

В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета

В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета - РИА Новости, 24.10.2024

В Нижегородской области завели дело после жесткой посадки вертолета

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:58

2024-10-24T17:58

2024-10-24T18:04

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979869135_177:0:1425:702_1920x0_80_0_0_b4817e76824001f309c4550335d29f1d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Нижегородской области после жесткой посадки вертолета, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По версии следствия, днём 22 октября вертолет санитарной авиации произвел аварийную посадку в лесном массиве в 2 километрах к северу от деревни Малая Овсянка в Нижегородской области в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. При этом членам экипажа и пассажирам причинены множественные телесные повреждения, вертолет разрушен, его собственнику причинен крупный ущерб. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате авиаинцидента пострадали двое медиков, пациент и двое пилотов, все они госпитализированы. По данным регионального Минздрава, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще троих - средней степени тяжести.

https://ria.ru/20241022/vertolet-1979370639.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)