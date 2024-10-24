https://ria.ru/20241024/uzbekistan-1979786616.html
Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев
Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 24.10.2024
Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев
Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:10
2024-10-24T13:10
2024-10-24T13:12
узбекистан
шавкат мирзиеев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Мы намерены и далее более активно углублять партнерство с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения", - сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" под председательством российской стороны. Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС - молодежном саммите, спортивных играх, форумах высокого уровня в области безопасности и ряде других.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев
Мирзиеев: Узбекистан намерен эффективно использовать новые возможности БРИКС
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Мы намерены и далее более активно углублять партнерство с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения", - сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" под председательством российской стороны.
Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС - молодежном саммите, спортивных играх, форумах высокого уровня в области безопасности и ряде других.