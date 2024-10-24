https://ria.ru/20241024/uzbekistan-1979786616.html

Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев

Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 24.10.2024

Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев

Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:10

2024-10-24T13:10

2024-10-24T13:12

узбекистан

шавкат мирзиеев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948740738_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e3b87a8fef4afbbdd256742fde450df.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Мы намерены и далее более активно углублять партнерство с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения", - сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" под председательством российской стороны. Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС - молодежном саммите, спортивных играх, форумах высокого уровня в области безопасности и ряде других.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, шавкат мирзиеев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире