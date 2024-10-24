https://ria.ru/20241024/uzbekistan-1979786197.html
Узбекистан намерен сотрудничать с НБР БРИКС, заявил Мирзиеев
Узбекистан намерен сотрудничать с НБР БРИКС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 24.10.2024
Узбекистан намерен сотрудничать с НБР БРИКС, заявил Мирзиеев
Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:12
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" под председательством российской стороны. Президент Узбекистана отметил, что республика также заинтересована в расширении практического взаимодействия со странами БРИКС в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, энергетика, электронная торговля.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Узбекистан намерен сотрудничать с НБР БРИКС, заявил Мирзиеев
Мирзиеев: Узбекистан намерен тесно сотрудничать с Новым банком развития БРИКС
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" под председательством российской стороны.
Президент Узбекистана отметил, что республика также заинтересована в расширении практического взаимодействия со странами БРИКС в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, энергетика, электронная торговля.