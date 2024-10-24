https://ria.ru/20241024/uscherb-1979764726.html

В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ

В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024

В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ

Предварительный размер ущерба агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения в регион ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:51

2024-10-24T11:51

2024-10-24T11:58

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Предварительный размер ущерба агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения в регион ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и средним предприятиям – 17 миллиардов рублей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.Отмечается, что по поручению губернатора Курской области создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. В ее состав вошли более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств."В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 миллиардов рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Курской области Сергея Стародубцева.По его словам, у правительства области в приоритете проработка механизма поддержки для восстановления производственных мощностей и создание условия для дальнейшего развития.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военных.

https://ria.ru/20241024/serbija-1979710309.html

https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия