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В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 24.10.2024 (обновлено: 11:58 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/uscherb-1979764726.html
В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ
В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ
Предварительный размер ущерба агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения в регион ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:51
2024-10-24T11:58
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Предварительный размер ущерба агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения в регион ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и средним предприятиям – 17 миллиардов рублей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.Отмечается, что по поручению губернатора Курской области создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. В ее состав вошли более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств."В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 миллиардов рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Курской области Сергея Стародубцева.По его словам, у правительства области в приоритете проработка механизма поддержки для восстановления производственных мощностей и создание условия для дальнейшего развития.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военных.
https://ria.ru/20241024/serbija-1979710309.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ

Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превышает 117 млрд руб

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Предварительный размер ущерба агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения в регион ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и средним предприятиям – 17 миллиардов рублей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по поручению губернатора Курской области создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. В ее состав вошли более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 05:45
"В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 миллиардов рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Курской области Сергея Стародубцева.
По его словам, у правительства области в приоритете проработка механизма поддержки для восстановления производственных мощностей и создание условия для дальнейшего развития.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военных.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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