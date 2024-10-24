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В Киеве задержали трех сотрудников военкомата, помогавших уклонистам - РИА Новости, 24.10.2024
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14:48 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979814550.html
В Киеве задержали трех сотрудников военкомата, помогавших уклонистам
В Киеве задержали трех сотрудников военкомата, помогавших уклонистам - РИА Новости, 24.10.2024
В Киеве задержали трех сотрудников военкомата, помогавших уклонистам
Трое сотрудников Голосеевского районного военкомата Киева помогали уклонистам оформить фиктивные документы для снятия с военного учета, их услугами... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:48
2024-10-24T14:48
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трое сотрудников Голосеевского районного военкомата Киева помогали уклонистам оформить фиктивные документы для снятия с военного учета, их услугами воспользовались тысячи военнообязанных, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР задержали трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.) города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 миллиона долларов наличными и элитный автопарк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его информации, работники военкомата вместе с бывшим председателем военно-врачебной комиссии этого же района и двумя гражданскими лицами помогали оформить фальшивые документы для снятия с военного учета. За свои услуги брали от двух до 15 тысяч долларов. "Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных. Также было обнаружено и изъято более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью более 100 тысяч долларов каждый", - добавили в ГБР. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979726996.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
В Киеве задержали трех сотрудников военкомата, помогавших уклонистам

Троих сотрудников киевского военкомата задержали за снятие уклонистов с учета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трое сотрудников Голосеевского районного военкомата Киева помогали уклонистам оформить фиктивные документы для снятия с военного учета, их услугами воспользовались тысячи военнообязанных, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР задержали трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.) города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 миллиона долларов наличными и элитный автопарк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По его информации, работники военкомата вместе с бывшим председателем военно-врачебной комиссии этого же района и двумя гражданскими лицами помогали оформить фальшивые документы для снятия с военного учета. За свои услуги брали от двух до 15 тысяч долларов. "Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных. Также было обнаружено и изъято более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью более 100 тысяч долларов каждый", - добавили в ГБР.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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