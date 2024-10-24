Fox News: Пентагон рекомендовал не разрешать Украине бить вглубь России
Fox News: Пентагон рекомендовал не разрешать Украине бить дальнобойным оружием
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Вашингтону не менять позицию в отношении разрешения Украине бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием, так как это принесет США больше проблем, чем пользы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Американский чиновник заявил, что... разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет, указывая на то, что у подобного решения будет больше издержек, чем выгоды", - отмечает телеканал.
По данным Fox News, данная рекомендация также связана с ограниченным запасом ракет: у Украины не хватает ракет ATACMS, а, по мнению Пентагона, США не смогут передать ей дополнительные боеприпасы без нанесения вреда своей боеготовности.
Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны сообщала, что Пентагон признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих США.
Отмечалось, что нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которым президент США Джо Байден не разрешил Киеву удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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