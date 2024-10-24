Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Житомирской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской и Харьковской областях, она звучит до сих пор.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Житомирской области прозвучал в 07.23 мск. В 07.32 тревога расширилась на Полтавскую область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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22 июня 2022, 17:18