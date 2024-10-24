https://ria.ru/20241024/ukraina-1979718420.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2024

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Житомирской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:13

2024-10-24T08:13

2024-10-24T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

хмельницкий (город)

житомирская область

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Житомирской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, сигнал тревоги в Житомирской области прозвучал в 07.23 мск. В 07.32 тревога расширилась на Полтавскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

украина

хмельницкий (город)

житомирская область

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Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, украина, хмельницкий (город), житомирская область