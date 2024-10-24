https://ria.ru/20241024/ubiystvo-1979928351.html
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино - РИА Новости, 24.10.2024
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино
После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:42
2024-10-24T22:42
2024-10-24T22:47
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.СУСК уточняло, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.По данным областных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе, по его поручению в Коркино выехали его заместители. Сейчас на месте также работают сотрудники полиции и Росгвардии.У погибшей женщины осталось двое детей, семье будет оказана необходимая помощь, подчеркивали власти.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html
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происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино
МВД: еще один человек проверяется на причастность к убийству женщины в Коркино