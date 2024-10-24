https://ria.ru/20241024/ubiystvo-1979928351.html

В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино

В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино - РИА Новости, 24.10.2024

В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино

После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:42

2024-10-24T22:42

2024-10-24T22:47

происшествия

коркино

челябинская область

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.СУСК уточняло, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.По данным областных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе, по его поручению в Коркино выехали его заместители. Сейчас на месте также работают сотрудники полиции и Росгвардии.У погибшей женщины осталось двое детей, семье будет оказана необходимая помощь, подчеркивали власти.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html

https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html

коркино

челябинская область

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происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)