Рейтинг@Mail.ru
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 24.10.2024 (обновлено: 22:47 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ubiystvo-1979928351.html
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино - РИА Новости, 24.10.2024
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино
После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:42
2024-10-24T22:47
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.СУСК уточняло, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.По данным областных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе, по его поручению в Коркино выехали его заместители. Сейчас на месте также работают сотрудники полиции и Росгвардии.У погибшей женщины осталось двое детей, семье будет оказана необходимая помощь, подчеркивали власти.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
коркино
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД раскрыли подробности расследования убийства женщины в Коркино

МВД: еще один человек проверяется на причастность к убийству женщины в Коркино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. После убийства женщины в Коркино Челябинской области еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.
Кадр записи с камеры наблюдения возле дома в день преступления - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
23 октября, 10:53
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.
СУСК уточняло, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
По данным областных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе, по его поручению в Коркино выехали его заместители. Сейчас на месте также работают сотрудники полиции и Росгвардии.
У погибшей женщины осталось двое детей, семье будет оказана необходимая помощь, подчеркивали власти.
Суд - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии
22 октября, 15:20
 
ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала