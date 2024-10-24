https://ria.ru/20241024/ubiystvo-1979803345.html

В Челябинской области женщину-таксиста нашли убитой в машине

В Челябинской области женщину-таксиста нашли убитой в машине - РИА Новости, 24.10.2024

В Челябинской области женщину-таксиста нашли убитой в машине

Женщину, занимающуюся частным извозом, нашли в машине с ножевыми ранениями в городе Коркино Челябинской области, возбуждено уголовное дело об убийстве,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:16

2024-10-24T14:16

2024-10-24T14:16

происшествия

россия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Женщину, занимающуюся частным извозом, нашли в машине с ножевыми ранениями в городе Коркино Челябинской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемых разыскивают, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина города Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, занимающейся частным извозом. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости пояснили, что полиция ведет розыск подозреваемых. По данным местных СМИ, у погибшей остались двое детей. Отмечается, что женщина-таксист приезжала на вызов к местной цыганской диаспоре.

https://ria.ru/20241021/ubiystvo-1979081037.html

https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html

россия

коркино

челябинская область

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происшествия, россия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом