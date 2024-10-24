https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979783977.html

Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган

Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.10.2024

Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:01

турция

казань

реджеп тайип эрдоган

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_271:199:3072:1774_1920x0_80_0_0_32f86171ad0b7fa89bcd030c477bea8d.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка, торговых отношений. "Система в сегодняшних условиях не может выполнить то, что от нее ожидают. Турция придает большое значение объединению с нашими друзьями на многосторонних платформах и поиску решений общих проблем. Мы верим в цели того, что БРИКС вносит уникальный вклад в идею более справедливой глобальной системы, торговых отношений. Турция является одним из основателей многих региональных организаций. Она является членом G20. Механизмы нашего сотрудничества со многими странами развиваются с каждым днем. Мы полны решимости улучшить наш диалог с семьей БРИКС", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

турция

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, казань, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире