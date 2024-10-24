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Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.10.2024
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13:01 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979783977.html
Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган
Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.10.2024
Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:01
2024-10-24T13:01
турция
казань
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка, торговых отношений. "Система в сегодняшних условиях не может выполнить то, что от нее ожидают. Турция придает большое значение объединению с нашими друзьями на многосторонних платформах и поиску решений общих проблем. Мы верим в цели того, что БРИКС вносит уникальный вклад в идею более справедливой глобальной системы, торговых отношений. Турция является одним из основателей многих региональных организаций. Она является членом G20. Механизмы нашего сотрудничества со многими странами развиваются с каждым днем. Мы полны решимости улучшить наш диалог с семьей БРИКС", - сказал турецкий лидер.
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турция, казань, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Турция верит в цели БРИКС, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка, торговых отношений.
"Система в сегодняшних условиях не может выполнить то, что от нее ожидают. Турция придает большое значение объединению с нашими друзьями на многосторонних платформах и поиску решений общих проблем. Мы верим в цели того, что БРИКС вносит уникальный вклад в идею более справедливой глобальной системы, торговых отношений. Турция является одним из основателей многих региональных организаций. Она является членом G20. Механизмы нашего сотрудничества со многими странами развиваются с каждым днем. Мы полны решимости улучшить наш диалог с семьей БРИКС", - сказал турецкий лидер.
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ТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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