Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков
Песков: обращений Турции о помощи в расследовании теракта в Анкаре не было
© AP Photo / Yavuz OzdenТурецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары
© AP Photo / Yavuz Ozden
Турецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкарыначала расследование теракта.
"Нет. Таких обращений не было", - сказал он, отвечая на вопрос предлагала ли Россия помощь Турции в расследовании теракта или обращалась ли с такой просьбой к РФ турецкая сторона.
Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек.
Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет.