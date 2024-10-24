https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979698757.html

Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков

Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2024

Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков

Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:50

2024-10-24T01:50

2024-10-24T01:50

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкарыначала расследование теракта. "Нет. Таких обращений не было", - сказал он, отвечая на вопрос предлагала ли Россия помощь Турции в расследовании теракта или обращалась ли с такой просьбой к РФ турецкая сторона. Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет.

https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казань, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году