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Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2024
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01:50 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979698757.html
Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков
Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2024
Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков
Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:50
2024-10-24T01:50
в мире
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турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкарыначала расследование теракта. "Нет. Таких обращений не было", - сказал он, отвечая на вопрос предлагала ли Россия помощь Турции в расследовании теракта или обращалась ли с такой просьбой к РФ турецкая сторона. Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет.
https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html
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в мире, казань, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Турция не просила Россию помочь расследовать теракт в Анкаре, заявил Песков

Песков: обращений Турции о помощи в расследовании теракта в Анкаре не было

© AP Photo / Yavuz OzdenТурецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары
Турецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Yavuz Ozden
Турецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обращений со стороны Турции о помощи России при расследовании теракта в Анкаре не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкарыначала расследование теракта.
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"Нет. Таких обращений не было", - сказал он, отвечая на вопрос предлагала ли Россия помощь Турции в расследовании теракта или обращалась ли с такой просьбой к РФ турецкая сторона.
Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек.
Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В миреКазаньТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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