https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979697919.html

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома - РИА Новости, 24.10.2024

В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома

Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:34

2024-10-24T01:34

2024-10-24T01:34

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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA. "Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминёню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров", - сообщили агентству источники в органах безопасности. Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. В итоге рейс отменили, пассажиров пересадили на другой паром, они смогли отплыть в Муданью с задержкой в 2,5 часа, пишет агентство. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22.

https://ria.ru/20241019/indija-1978861546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция), турция, бурса (провинция), генеральная прокуратура рф