В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома
В Турции почти 400 пассажиров парома эвакуировали из-за угрозы взрыва
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA.
"Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминёню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров", - сообщили агентству источники в органах безопасности.
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Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. В итоге рейс отменили, пассажиров пересадили на другой паром, они смогли отплыть в Муданью с задержкой в 2,5 часа, пишет агентство.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22.
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