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В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома - РИА Новости, 24.10.2024
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01:34 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979697919.html
В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома
В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома - РИА Новости, 24.10.2024
В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома
Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:34
2024-10-24T01:34
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA. "Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминёню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров", - сообщили агентству источники в органах безопасности. Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. В итоге рейс отменили, пассажиров пересадили на другой паром, они смогли отплыть в Муданью с задержкой в 2,5 часа, пишет агентство. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22.
https://ria.ru/20241019/indija-1978861546.html
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в мире, анкара (провинция), турция, бурса (провинция), генеральная прокуратура рф
В мире, Анкара (провинция), Турция, Бурса (провинция), Генеральная прокуратура РФ
В Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома

В Турции почти 400 пассажиров парома эвакуировали из-за угрозы взрыва

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает в ночь на четверг агентство IHA.
"Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминёню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров", - сообщили агентству источники в органах безопасности.
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Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. В итоге рейс отменили, пассажиров пересадили на другой паром, они смогли отплыть в Муданью с задержкой в 2,5 часа, пишет агентство.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22.
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Вчера, 16:11
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияБурса (провинция)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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