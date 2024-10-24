https://ria.ru/20241024/turkmenija-1979716917.html

Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов

Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов - РИА Новости, 24.10.2024

Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов

Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:47

2024-10-24T07:47

2024-10-24T07:47

в мире

туркмения

сердар бердымухамедов

антониу гутерреш

оон

ашхабад

саммит брикс в казани в 2024 году

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АШХАБАД, 24 окт – РИА Новости. Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Дня ООН. "Многоплановое и долгосрочное сотрудничество с ООН выступает в числе стратегически значимых и приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Мы расцениваем её в качестве оплота современной системы партнёрства на основе взаимной выгоды и гаранта мира, безопасности и устойчивого развития на планете", – цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан". День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году. Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".

https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html

https://ria.ru/20240308/turkmeniya-1931864786.html

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Дарья Буймова

в мире, туркмения, сердар бердымухамедов , антониу гутерреш, оон, ашхабад, саммит брикс в казани в 2024 году