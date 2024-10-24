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Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов - РИА Новости, 24.10.2024
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07:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/turkmenija-1979716917.html
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов - РИА Новости, 24.10.2024
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов
Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:47
2024-10-24T07:47
в мире
туркмения
сердар бердымухамедов
антониу гутерреш
оон
ашхабад
саммит брикс в казани в 2024 году
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АШХАБАД, 24 окт – РИА Новости. Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Дня ООН. "Многоплановое и долгосрочное сотрудничество с ООН выступает в числе стратегически значимых и приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Мы расцениваем её в качестве оплота современной системы партнёрства на основе взаимной выгоды и гаранта мира, безопасности и устойчивого развития на планете", – цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан". День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году. Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".
https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html
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в мире, туркмения, сердар бердымухамедов , антониу гутерреш, оон, ашхабад, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Антониу Гутерреш, ООН, Ашхабад, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов

Бердымухамедов назвал сотрудничество с ООН партнерством на основе гарантий

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС. Архивное фото
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АШХАБАД, 24 окт – РИА Новости. Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Дня ООН.
"Многоплановое и долгосрочное сотрудничество с ООН выступает в числе стратегически значимых и приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Мы расцениваем её в качестве оплота современной системы партнёрства на основе взаимной выгоды и гаранта мира, безопасности и устойчивого развития на планете", – цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году.
Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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8 марта, 08:25
 
В миреТуркменияСердар БердымухамедовАнтониу ГутеррешООНАшхабадСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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