https://ria.ru/20241024/turkmenija-1979716917.html
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов - РИА Новости, 24.10.2024
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов
Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:47
2024-10-24T07:47
2024-10-24T07:47
в мире
туркмения
сердар бердымухамедов
антониу гутерреш
оон
ашхабад
саммит брикс в казани в 2024 году
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АШХАБАД, 24 окт – РИА Новости. Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Дня ООН. "Многоплановое и долгосрочное сотрудничество с ООН выступает в числе стратегически значимых и приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Мы расцениваем её в качестве оплота современной системы партнёрства на основе взаимной выгоды и гаранта мира, безопасности и устойчивого развития на планете", – цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан". День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году. Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".
https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html
https://ria.ru/20240308/turkmeniya-1931864786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, сердар бердымухамедов , антониу гутерреш, оон, ашхабад, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Антониу Гутерреш, ООН, Ашхабад, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ашхабад считает ООН системой партнерства, заявил Бердымухамедов
Бердымухамедов назвал сотрудничество с ООН партнерством на основе гарантий
АШХАБАД, 24 окт – РИА Новости. Туркмения расценивает сотрудничество с ООН как систему партнёрства на основе гарантий мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по случаю Дня ООН.
"Многоплановое и долгосрочное сотрудничество с ООН выступает в числе стратегически значимых и приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Мы расцениваем её в качестве оплота современной системы партнёрства на основе взаимной выгоды и гаранта мира, безопасности и устойчивого развития на планете", – цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году.
Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".