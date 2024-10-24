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Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех - РИА Новости, 24.10.2024
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех
Гагаринское предприятие по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для скота "БиоТек" построило новый цех для расширения производства, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:39
2024-10-24T17:39
2024-10-24T17:39
смоленская область
смоленская область
гагаринский район
василий анохин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гагаринское предприятие по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для скота "БиоТек" построило новый цех для расширения производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. На предприятии сейчас запущена работа современной технологической линии и ведется установка еще одной. Все оборудование, с помощью которого увеличат объемы выпускаемой продукции, – российское. Производственная мощность новых линий составит до 20 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта вложено более 150 миллионов рублей. Все это позволит создать новые рабочие места для жителей Гагаринского района. "Питание для телят, выпускаемое смоленским предприятием, получило высокие оценки на престижном конкурсе "100 лучших товаров России" и экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. Поэтому увеличение производства – логичный и необходимый шаг, который приведет к росту благополучия и компании, и района. Правительство области продолжит оказывать содействие в реализации инвестпроекта", - подчеркнул губернатор.
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Смоленская область, Смоленская область, Гагаринский район, Василий Анохин, СНГ