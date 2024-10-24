Рейтинг@Mail.ru
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:39 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tsekh-1979863928.html
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех - РИА Новости, 24.10.2024
Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех
Гагаринское предприятие по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для скота "БиоТек" построило новый цех для расширения производства, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:39
2024-10-24T17:39
смоленская область
смоленская область
гагаринский район
василий анохин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5f82570c04c4a276d6c92077a8d660a1.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гагаринское предприятие по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для скота "БиоТек" построило новый цех для расширения производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. На предприятии сейчас запущена работа современной технологической линии и ведется установка еще одной. Все оборудование, с помощью которого увеличат объемы выпускаемой продукции, – российское. Производственная мощность новых линий составит до 20 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта вложено более 150 миллионов рублей. Все это позволит создать новые рабочие места для жителей Гагаринского района. "Питание для телят, выпускаемое смоленским предприятием, получило высокие оценки на престижном конкурсе "100 лучших товаров России" и экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. Поэтому увеличение производства – логичный и необходимый шаг, который приведет к росту благополучия и компании, и района. Правительство области продолжит оказывать содействие в реализации инвестпроекта", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html
смоленская область
гагаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46de4e4a16e6582d9d71502bbe8f2f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, гагаринский район, василий анохин, снг
Смоленская область, Смоленская область, Гагаринский район, Василий Анохин, СНГ

Смоленское предприятие по выпуску заменителей молока построило новый цех

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Молочная продукция
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гагаринское предприятие по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для скота "БиоТек" построило новый цех для расширения производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
На предприятии сейчас запущена работа современной технологической линии и ведется установка еще одной. Все оборудование, с помощью которого увеличат объемы выпускаемой продукции, – российское.
Производственная мощность новых линий составит до 20 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта вложено более 150 миллионов рублей. Все это позволит создать новые рабочие места для жителей Гагаринского района.
"Питание для телят, выпускаемое смоленским предприятием, получило высокие оценки на престижном конкурсе "100 лучших товаров России" и экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. Поэтому увеличение производства – логичный и необходимый шаг, который приведет к росту благополучия и компании, и района. Правительство области продолжит оказывать содействие в реализации инвестпроекта", - подчеркнул губернатор.
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Более 8,5 миллиона деревьев высадили в Смоленской области в этом году
Вчера, 14:24
 
Смоленская областьСмоленская областьГагаринский районВасилий АнохинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала