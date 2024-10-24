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Катар сообщил об усилении атак Израиля на северную часть сектора Газа - РИА Новости, 24.10.2024
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16:30 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tsakhal-1979837534.html
Катар сообщил об усилении атак Израиля на северную часть сектора Газа
Катар сообщил об усилении атак Израиля на северную часть сектора Газа - РИА Новости, 24.10.2024
Катар сообщил об усилении атак Израиля на северную часть сектора Газа
Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть, израильская армия стала сбрасывать на убежища населения в Газе горящие... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:30
2024-10-24T16:30
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть, израильская армия стала сбрасывать на убежища населения в Газе горящие канистры, заявил в четверг премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Мы, к сожалению, увидели в последние дни усиление атак Израиля в секторе Газа, особенно в его северной части, наблюдали, как израильская армия начала сбрасывать горящие канистры на убежища населения сектора Газа", - сказал Аль Тани во время совместной пресс-конференции в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он отметил, что провел с Блинкеном "плодотворную и важную встречу", во время которой они обсудили усилия посредников - Катара, США и Египта - для достижения прекращения огня и освобождения израильских заложников из сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html
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в мире, израиль, катар, сша, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар сообщил об усилении атак Израиля на северную часть сектора Газа

Премьер Катара: израильская армия усилила атаки на северную часть сектора Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку в секторе Газа
Последствия израильского удара по палаточному городку в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Израиль в последние дни усилил атаки на сектор Газа, особенно на его северную часть, израильская армия стала сбрасывать на убежища населения в Газе горящие канистры, заявил в четверг премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Мы, к сожалению, увидели в последние дни усиление атак Израиля в секторе Газа, особенно в его северной части, наблюдали, как израильская армия начала сбрасывать горящие канистры на убежища населения сектора Газа", - сказал Аль Тани во время совместной пресс-конференции в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Он отметил, что провел с Блинкеном "плодотворную и важную встречу", во время которой они обсудили усилия посредников - Катара, США и Египта - для достижения прекращения огня и освобождения израильских заложников из сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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