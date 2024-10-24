https://ria.ru/20241024/tamozhnya-1979711845.html
Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги
Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги - РИА Новости, 24.10.2024
Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги
Сотрудники таможенного поста в аэропорту Владивостока обнаружили в рюкзаке гражданина КНДР, вылетающего авиарейсом Владивосток – Пхеньян, мускус кабарги,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:09
2024-10-24T06:09
2024-10-24T06:11
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники таможенного поста в аэропорту Владивостока обнаружили в рюкзаке гражданина КНДР, вылетающего авиарейсом Владивосток – Пхеньян, мускус кабарги, спрятанный в банку из-под сгущенки, сообщает Дальневосточное таможенное управление. "Во время сканирования на рентгенотелевизионной досмотровой установке рюкзака гражданина КНДР таможенники на снимке заметили странные предметы в металлической банке. Оказалось, 47-летний гражданин попытался скрыть от таможенного контроля 105,44 грамма мускуса кабарги, мастерски закатав его в банку из-под сгущенного молока", - говорится в сообщении. Мускус кабарги попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и относится к стратегически важным товарам. При его вывозе пассажир должен предоставить в таможню разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подать таможенную декларацию. Мускус изъяли. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Мускус выделяется струей кабарги - это железа самцов животного. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, пхеньян, россия, происшествия
Владивосток, Пхеньян, Россия, Происшествия
Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги
В рюкзаке гражданина КНДР нашли мускус кабарги в банке из-под сгущенки
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники таможенного поста в аэропорту Владивостока обнаружили в рюкзаке гражданина КНДР, вылетающего авиарейсом Владивосток – Пхеньян, мускус кабарги, спрятанный в банку из-под сгущенки, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
"Во время сканирования на рентгенотелевизионной досмотровой установке рюкзака гражданина КНДР таможенники на снимке заметили странные предметы в металлической банке. Оказалось, 47-летний гражданин попытался скрыть от таможенного контроля 105,44 грамма мускуса кабарги, мастерски закатав его в банку из-под сгущенного молока", - говорится в сообщении.
Мускус кабарги попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и относится к стратегически важным товарам. При его вывозе пассажир должен предоставить в таможню разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подать таможенную декларацию.
Мускус изъяли. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ
"Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов".
Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Мускус выделяется струей кабарги - это железа самцов животного. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.