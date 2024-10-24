https://ria.ru/20241024/tamozhnya-1979711845.html

Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги

Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги - РИА Новости, 24.10.2024

Гражданин КНДР пытался вывезти на родину мускус кабарги

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Владивостока обнаружили в рюкзаке гражданина КНДР, вылетающего авиарейсом Владивосток – Пхеньян, мускус кабарги,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:09

2024-10-24T06:09

2024-10-24T06:11

владивосток

пхеньян

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники таможенного поста в аэропорту Владивостока обнаружили в рюкзаке гражданина КНДР, вылетающего авиарейсом Владивосток – Пхеньян, мускус кабарги, спрятанный в банку из-под сгущенки, сообщает Дальневосточное таможенное управление. "Во время сканирования на рентгенотелевизионной досмотровой установке рюкзака гражданина КНДР таможенники на снимке заметили странные предметы в металлической банке. Оказалось, 47-летний гражданин попытался скрыть от таможенного контроля 105,44 грамма мускуса кабарги, мастерски закатав его в банку из-под сгущенного молока", - говорится в сообщении. Мускус кабарги попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и относится к стратегически важным товарам. При его вывозе пассажир должен предоставить в таможню разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подать таможенную декларацию. Мускус изъяли. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Мускус выделяется струей кабарги - это железа самцов животного. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html

https://ria.ru/20240625/kontrabanda-1955205394.html

владивосток

пхеньян

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, пхеньян, россия, происшествия