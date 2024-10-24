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Отделение для бойцов СВО открыли в Оренбургском областном центре хирургии - РИА Новости, 24.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
20:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/svo-1979910075.html
Отделение для бойцов СВО открыли в Оренбургском областном центре хирургии
Отделение для бойцов СВО открыли в Оренбургском областном центре хирургии - РИА Новости, 24.10.2024
Отделение для бойцов СВО открыли в Оренбургском областном центре хирургии
Дополнительное отделение для участников СВО с современным оборудованием открыли на базе Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
сво
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дополнительное отделение для участников СВО с современным оборудованием открыли на базе Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодня навестил бойцов, которые проходят лечение в отделении Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии. Мы специально открыли дополнительное отделение в лучшем медучреждении, где сегодня сосредоточена взрослая хирургическая и травматологическая служба. В этом году мы полностью оснащаем центр самым современным оборудованием", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, у команды центра накоплен огромный опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь работают опытнейшие врачи-трансплантологи, которые делают уникальные операции. В буквальном смысле – ежедневно совершают чудо в операционных. "Об этом говорят сотни пациентов, которым здесь спасли здоровье, вернули радость жить полноценной активной жизнью. Теперь здесь смогут получать помощь и наши ребята, которым требуется высокопрофессиональное лечение. Всем пациентам центра – и военнослужащим, и гражданским – скорейшего выздоровления! Медикам – огромное спасибо и успехов в вашей нелегкой работе", - уточнил губернатор. В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2024 году по инициативе Паслера в клинику будет поставлено 14 единиц современного оборудования, в числе которых - компьютерный томограф, операционный микроскоп, лазерный хирургический аппарат, плазменный стерилизатор, ультразвуковой костный скальпель и многофункциональный операционный стол.
https://ria.ru/20241024/konkurs-1979864742.html
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денис паслер, оренбургская область, сво
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, СВО

Отделение для бойцов СВО открыли в Оренбургском областном центре хирургии

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дополнительное отделение для участников СВО с современным оборудованием открыли на базе Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Сегодня навестил бойцов, которые проходят лечение в отделении Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии. Мы специально открыли дополнительное отделение в лучшем медучреждении, где сегодня сосредоточена взрослая хирургическая и травматологическая служба. В этом году мы полностью оснащаем центр самым современным оборудованием", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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По его словам, у команды центра накоплен огромный опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь работают опытнейшие врачи-трансплантологи, которые делают уникальные операции. В буквальном смысле – ежедневно совершают чудо в операционных.
"Об этом говорят сотни пациентов, которым здесь спасли здоровье, вернули радость жить полноценной активной жизнью. Теперь здесь смогут получать помощь и наши ребята, которым требуется высокопрофессиональное лечение. Всем пациентам центра – и военнослужащим, и гражданским – скорейшего выздоровления! Медикам – огромное спасибо и успехов в вашей нелегкой работе", - уточнил губернатор.
В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2024 году по инициативе Паслера в клинику будет поставлено 14 единиц современного оборудования, в числе которых - компьютерный томограф, операционный микроскоп, лазерный хирургический аппарат, плазменный стерилизатор, ультразвуковой костный скальпель и многофункциональный операционный стол.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьСВО
 
 
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