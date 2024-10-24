Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 24.10.2024 (обновлено: 12:34 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/svo-1979774824.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 24.10.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки российских войск "Днепр" за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:29
2024-10-24T12:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
херсонская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978127462_0:129:2963:1796_1920x0_80_0_0_7391e60a00f7f1e58a5fc184b9fa6ac9.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад боеприпасов ВСУ, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б". Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978127462_158:0:2806:1986_1920x0_80_0_0_9c5957cc7b1870a4a448f701de79b2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Херсонская область , В мире
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли до 65 военных и ЗРК IRIS-T в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад боеприпасов ВСУ, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б". Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала