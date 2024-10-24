https://ria.ru/20241024/svo-1979774824.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 24.10.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки российских войск "Днепр" за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:29
2024-10-24T12:29
2024-10-24T12:34
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад боеприпасов ВСУ, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б". Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Херсонская область , В мире
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных и ЗРК IRIS-T в зоне ответственности "Днепра"