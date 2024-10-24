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Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
северск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 и три 105-мм орудия М119 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
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вооруженные силы украины, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки