https://ria.ru/20241024/svo-1979773799.html

Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.10.2024

Группировка "Юг" уничтожила более 785 солдат ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:25

2024-10-24T12:25

2024-10-24T12:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

северск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 и три 105-мм орудия М119 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика