https://ria.ru/20241024/svo-1979773344.html

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила три РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:24

2024-10-24T12:24

2024-10-24T12:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены три контратаки штурмовых групп 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны."Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и две 155 мм гаубицы М114 производства США, 85 мм пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html

россия

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область