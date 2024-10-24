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Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 24.10.2024 (обновлено: 12:30 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/svo-1979773344.html
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила три РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:24
2024-10-24T12:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены три контратаки штурмовых групп 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны."Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и две 155 мм гаубицы М114 производства США, 85 мм пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ

МО: группировка "Запад" отразила три контратаки, ВСУ потеряли более 490 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отражены три контратаки штурмовых групп 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны.
"Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и две 155 мм гаубицы М114 производства США, 85 мм пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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