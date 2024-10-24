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Жителю Омска грозит девять лет за убийство гостя на собственной свадьбе
Жителю Омска грозит девять лет за убийство гостя на собственной свадьбе - РИА Новости, 24.10.2024
Жителю Омска грозит девять лет за убийство гостя на собственной свадьбе
Жителя Омска могут приговорить к девяти годам колонии строгого режима за убийство гостя на своей свадьбе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:36
2024-10-24T15:36
2024-10-24T15:36
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Жителя Омска могут приговорить к девяти годам колонии строгого режима за убийство гостя на своей свадьбе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел вечером 19 мая в одном из ресторанов Омска, 33-летний жених на собственной свадьбе ударил рукой оного из гостей в область живота и спины. Избитый мужчина скончался через три дня в больнице. Свои действия новобрачный объяснил тем, что мужчина хамил другим гостям, нецензурно выражался и кидался в людей закусками. "Новобрачный стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, и во время сопровождения нанес телесные повреждения. В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На следующем судебном заседании в Куйбышевском районном суде Омска мужчине предоставят последнее слово.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Жителю Омска грозит девять лет за убийство гостя на собственной свадьбе
Житель Омска может получить девять лет колонии за убийство гостя на свадьбе
ОМСК, 24 окт - РИА Новости.
Жителя Омска могут приговорить к девяти годам колонии строгого режима за убийство гостя на своей свадьбе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры
.
Инцидент произошел вечером 19 мая в одном из ресторанов Омска, 33-летний жених на собственной свадьбе ударил рукой оного из гостей в область живота и спины. Избитый мужчина скончался через три дня в больнице. Свои действия новобрачный объяснил тем, что мужчина хамил другим гостям, нецензурно выражался и кидался в людей закусками.
"Новобрачный стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, и во время сопровождения нанес телесные повреждения. В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На следующем судебном заседании в Куйбышевском районном суде Омска мужчине предоставят последнее слово.