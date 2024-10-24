https://ria.ru/20241024/ssha-1979846355.html

В McDonald’s назвали ингредиент, который мог вызвать кишечную инфекцию

В McDonald’s назвали ингредиент, который мог вызвать кишечную инфекцию - РИА Новости, 24.10.2024

В McDonald’s назвали ингредиент, который мог вызвать кишечную инфекцию

Президент McDonald's USA Джо Эрлингер назвал нарезанный лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции в США, его заявление размещено на сайте компании. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:34

2024-10-24T16:34

2024-10-24T16:35

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сша

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент McDonald's USA Джо Эрлингер назвал нарезанный лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции в США, его заявление размещено на сайте компании.Как отмечается в публикации, к такому выводу пришли в результате предварительного расследования."Мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах. Мы также приняли решение временно убрать из меню четвертьфунтовые чизбургеры в некоторых штатах", — сказал Эрлингер.Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в стране подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".

https://ria.ru/20241023/mcdonalds-1979449927.html

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в мире, сша, mcdonald's corporation