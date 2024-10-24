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ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
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12:30 24.10.2024 (обновлено: 12:31 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979775043.html
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:30
2024-10-24T12:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113 и бронемашину HMMWV американского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США", - говорится в сводке министерства.Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины "Казак", десять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 465 боевиков, 2 БТР М113 и HMMWV в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113 и бронемашину HMMWV американского производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики.
"Отражены 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины "Казак", десять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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