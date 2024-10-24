https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979775043.html
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:30
2024-10-24T12:30
2024-10-24T12:31
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113 и бронемашину HMMWV американского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США", - говорится в сводке министерства.Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины "Казак", десять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 465 солдат в зоне действия группировки "Центр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 465 боевиков, 2 БТР М113 и HMMWV в зоне действий "Центра"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера М113 и бронемашину HMMWV американского производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики.
"Отражены 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины "Казак", десять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.