Рейтинг@Mail.ru
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979769566.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:34
2024-10-24T15:34
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 139 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура аэродромов и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 77 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника в районах Нижнего Клина, Новоивановки и Плёхово. Украинская армия потеряла на этом направлении более 280 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 34 250 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 1478 реактивных систем залпового огня, 18 785 танков и других бронемашин, 16 657 орудий полевой артиллерии и 27 535 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2024

Читать ria.ru в
Дзен
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2024Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2024

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 октября 2024 года

За минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 139 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура аэродромов и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 77 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника в районах Нижнего Клина, Новоивановки и Плёхово. Украинская армия потеряла на этом направлении более 280 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 34 250 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 1478 реактивных систем залпового огня, 18 785 танков и других бронемашин, 16 657 орудий полевой артиллерии и 27 535 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала