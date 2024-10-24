https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - РИА Новости, 24.10.2024
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам
Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:23
2024-10-24T05:23
2024-10-24T05:28
безопасность
курская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. "В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", — говорится в сообщении. В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. "БАРС-Курск" — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области. В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил России. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html
https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, украина, сво
Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, СВО
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам
Добровольцы "БАРС-Курск" приступили к выполнению боевых задач в Курской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России.
"В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", — говорится в сообщении.
В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.
"БАРС-Курск" — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.
В трёх областях России, граничащих с Украиной
, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил России. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.