Рейтинг@Mail.ru
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 24.10.2024 (обновлено: 05:28 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - РИА Новости, 24.10.2024
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам
Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:23
2024-10-24T05:28
безопасность
курская область
россия
украина
специальная военная операция на украине
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. "В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", — говорится в сообщении. В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. "БАРС-Курск" — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области. В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил России. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html
https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, украина, сво
Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, СВО
Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам

Добровольцы "БАРС-Курск" приступили к выполнению боевых задач в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России.
"В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", — говорится в сообщении.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
05:04
В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.
"БАРС-Курск" — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.
В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил России. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
Уничтожение украинской ДРГ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияУкраинаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала