https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html

Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам

Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - РИА Новости, 24.10.2024

Отряд добровольцев "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам

Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:23

2024-10-24T05:23

2024-10-24T05:28

безопасность

курская область

россия

украина

специальная военная операция на украине

сво

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России. "В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", — говорится в сообщении. В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. "БАРС-Курск" — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области. В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил России. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html

https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, украина, сво