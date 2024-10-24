https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708836.html

Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении

Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2024

Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:13

2024-10-24T05:13

2024-10-24T05:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. Контроль поражения цели проводился с БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.В ведомстве так же пояснили, что нанесение расчетами РСЗО "Град" массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые подразделения "Южной" группировки войск. Особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

https://ria.ru/20240908/tsentr-1971381501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность