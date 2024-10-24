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Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 24.10.2024 (обновлено: 05:17 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708836.html
Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении
Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2024
Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:13
2024-10-24T05:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. Контроль поражения цели проводился с БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.В ведомстве так же пояснили, что нанесение расчетами РСЗО "Град" массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые подразделения "Южной" группировки войск. Особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет "Града" поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении

Военные группировки "Юг" поразили скопление ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
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Вчера, 15:47
Контроль поражения цели проводился с БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.
В ведомстве так же пояснили, что нанесение расчетами РСЗО "Град" массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые подразделения "Южной" группировки войск. Особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
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